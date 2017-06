Amerikalı aktrisa, müğənni, teleaparıcı və model Karmen Elektra ABŞ-ın Los-Anceles şəhərindəki "Pepermint" klubunda "The Blind Item" kitabının təqdimatına qatılıb.

Milli.Az TMZ-yə istinadən bildirir ki, 45 yaşlı Elektra qırmızı rəngli, mini ətəkli və dekolteli donda idi.

Milli.Az

