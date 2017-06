Gəncə şəhərində 55 yaşlı qadın ehtiyatsızlıqdan ağır xəsarət alıb.

Publika.az xəbər verir ki, Gəncə şəhər sakini, 1962-ci il təvəllüdlü İsmayılova Şəfiqə Paşa qızı yaşadığı evin həyətyani sahəsindəki ərik ağacından yıxılaraq ağır xəsarət alıb.

O, yaxınları tərəfindən Gəncə Şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına yerləşdirilib. Ş.İsmayılovanın vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

