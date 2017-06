Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi (ÜAK) Rusiya Ali Məhkəməsinin qərarından apelyasiya şikayəti verib. APA-nın Moskva müxbiri xəbər verir ki, iyunun 15-də ÜAK Rusiya Ali Məhkəməsinin təşkilatın qeydiyyatının ləğv edilməsi ilə bağlı 15 may tarixli qərarından Ali Məhkəmənin Apelyasiya kollegiyasına şikayət verib (yenilənir).

