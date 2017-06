Londondakı yanğında 41 nəfər itkin düşüb

Londonda iyunun 13-dən 14-nə keçən gecə hündür mərtəbəli yaşayış binasında baş vermiş yanğın nəticəsində 41 nəfər itkin düşüb.

APA-nın “Sky News”a istinadən verdiyi xəbərə görə, məhkəmə-tibbi ekspertiza orqanının məlumatına əsasən, ölən şəxslərin kimliyinin müəyyənləşdirilməsi prosesi yanmış meyitlərin qalıqlarının vəziyyətindən asılı olaraq bir neçə həftə və ya ayadək uzana bilər.

Bundan başqa, meyitlərin axtarışına da xeyli vaxt sərf ediləcək.

Xatırladaq ki, Londonun qərbindəki 24 mərtəbəli binada baş vermiş yanğın nəticəsində azı 17 nəfər ölüb, 79 nəfər xəsarət alıb, onlardan 17 nəfərinin vəziyyəti ağırdır.

