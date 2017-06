"Zen Garden" villasının müəllifi Devid Cey Veynerdir.

Milli.Az bildirir ki, villa ABŞ-ın Kolorado ştatındakı San Lüis Velli vadisindədir.



Milli.Az

Fotolar: David Jay Weiner

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.