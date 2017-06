Dünən axşam saatlarında Bakının Nizami rayonunda bıçaqlanma hadisəsi qeydə alınıb.

Publika.az xəbər verir ki, Qara Qarayev prospekti 93 ünvanında yaşayan 1991-ci il təvəllüdlü Musayeva Nişanə Etibar qızı bacısı tərəfindən bıçaqlanıb.

M. Nişanə dərhal 3 saylı şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlər onun vəziyyətinin orta ağır olduğunu bildirir.

Bıçaqlayan şəxsin psixi problemlərinin olduğu bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.