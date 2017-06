Tanınmış memar Tommi Vilhelmsen "Dalene Cabin" villasının layihə müəllifidir.

Milli.Az bildirir ki, villa Norveçin Rennesöy şəhərinin yaxınlığındadır.

Milli.Az

Fotolar: Tommie Wilhelmsen

