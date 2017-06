Bakı. 16 iyun. REPORT.AZ/ Abşeronda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Abşeron rayonunun Hökməli qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, 1982-ci il təvəllüdlü Məmmədova Ayna Əli qızı evdə naməlum şəraitdə bıçaqlanıb. O, xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



