Şəmkir rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, rayonun Talış kənd sakini, 1972-ci il təvəllüdlü Mehdiyev Həbib Əli oğlu bıçaqlanıb.

Qarın nahiyəsindən bıçaq yarası almış yaralı Şəmkir Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib və əməliyyat edilib. Həkimlər onun vəziyyətini orta-ağır qiymətləndirir.

H.Mehdiyevin hansı şəraitdə və kim tərəfindən bıçaqlandığı araşdırılır.

