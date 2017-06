Bakı. 16 iyun. REPORT.AZ/ İŞİD terror qruplaşmasının rəhbərlərinin çoxu Suriyanın Rakka şəhərindən Əl-Məyadin şəhərinə, İraqın Mosul şəhərinə qaçıb.

"Report" "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" ABŞ və Suriyadakı mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

Agentliyin məlumatına görə, terrorçuların rəhbərləri əsasən İraqla sərhəddə yerləşən Deyr-ez-Zor vilayətinin Əl-Məyadin şəhərində toplaşıblar.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.