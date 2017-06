44 yaşlı model qızı ilə Nyu-York küçələrində - FOTO

44 yaşlı model Haydi Klum bu dəfə qızı Lena ilə görüntülənib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, model italyan biznesmen Flavio Briatordan dünyaya gələn övladı ilə Nyu-York küçələrində gəzintiyə çıxıb.

Fotolarının çəkildiyini görən ana və qızı heç bir reaksiya vermədən yoluna davam edib.

Qeyd edək ki, Haydi hamiləlik vaxtı Flavionun ona xəyanət etdiyini öyrənmiş və ayrılmışdı. O, daha sonra keçmiş sevgilisi, musiqiçi Sillə münasibət qurub. Sil 2009-cu ildə Lenanı rəsmi olaraq öz nüuzuna keçirib.

Milli.Az

