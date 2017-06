Bakı. Trend:

Pentaqon ABŞ-ın Əfqanıstandaki hərbi kontingenti artırmaq üçün ora əlavə dörd min əsgər göndərəcək.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, ABŞ-ın Əfqanıstana əlavə dörd min əsgər göndərilməsi gələn həftə elan olunacaq.

Xatırladaq ki, bir müddət öncə ABŞ prezidenti Donald Tramp Pentaqonun rəhbəri Ceyms Mettisə Əfqanıstanda ABŞ hərbçilərinin sayının təyin edilməsi səlahiyyətini verib. Hal-hazırda Əfqanıstanda 8,4 min amerikalı əsgər var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.