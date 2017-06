Azərbaycanın bağlanmış bankının Bakı Fond Birjasındakı payı satışa çıxarılır

Bakı. 16 iyun. REPORT.AZ/ Azərbaycan Əmanətlərin Sığortalanması Fondu (ADIF) ləğvedicisi olduğu “United Credit Bank” ASC-nin ("UCB") “Bakı Fond Birjası” QSC-dəki payını satışa çıxarmağa hazırlaşır.

Bu barədə “Report”a Fonddan bildirilib.

Məlumata görə, payın satılması məsələsi BFB-nin səhmdarlarının iyunun 14-də keçirilmiş ənənəvi yığıncağında müzakirə obyekti olub. Yığıncaqda iştirak edən ADIF-in nümayəndəsinə bununla bağlı hüquqi prosedurlara başlamaq və "UCB"-nin payını digər səhmdarlara təklif etmək tövsiyə olunub.

Xatırladaq ki, "UCB"-nin lisenziyası ötən ilin yanvar ayında ləğv edilib. Bank BFB-nin səhmlərinin 4,76%-nə nəzarət edir.



