Bakı. 16 iyun. REPORT.AZ/ Kolumbiyanın xarici işlər naziri Maria Anxela Olgin bu gün Azərbaycana gəlib.

Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, işgüzar xarakterli səfər iyunun 19-dək davam edəcək.

Səfər əsnasında nazir Maria Anxela Olginin azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarov ilə görüşü nəzərdə tutulub.

Həmçinin, Azərbaycana səfər çərçivəsində M.A.Olgin regionlara səfər edəcək.



