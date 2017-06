11 yaşlı qohumunu zorladı - FOTO

11 yaşlı qohumunu pornoya baxmağa məcbur edən və onu intim oyuncaqla zorlayan kişi saxlanılıb.

Milli.Az Britaniya mediasına istinadla bildirir ki, Silas adlı 38 yaşlı kişi 11 yaşlı qohumunu anası evdə olmayanda zorlayıb.

Silas iki gün əvvəl həbs olunub.

Amerikanın Texas ştatından olan Silas səhvini boynuna alıb.

Yaşı az olduğuna və təcavüzə uğradığına görə adı çəkilməyən qız məhkəmədə bildirib ki, o, 1 ildən çoxdur ki, qohumunun belə hərəkətlərinə məruz qalır. Belə ki, kişi əvvəlcə ona porno izlədir, sonra da hamama apararaq seks oyuncaqları ilə təcavüz edir.

Milli.Az

