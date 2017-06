Xaçmazda əqli və fiziki qüsurlu uşaqların pulsuz müayinəsi keçiriləcək

Qadın və Gənc Ailələrin Sosial İnkişafı İctimai Birliyinin və Narınc Uşaq Psixologiya Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə 20 iyun 2017-ci il tarixində Xaçmaz rayonunda aidiyyəti dövlət qurumlarının rəhbərlərinin və nümayəndələrinin iştirakı ilə "Gənc ailələrdə ailədaxili münasibətlər, milli-mənəvi dəyərlər və müasirlik!" adlı konfrans keçiriləcəkdir.

Qadın və Gənc Ailələrin Sosial İnkişafı İctimai Birliyindən Milli.Az-a verilən məlumata görə, konfransın keçirilməsində əsas məqsəd, gənc ailələrdə ailədaxili münasibətlər, ailələrdə milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, müasirliyin ailələrə gətirdiyi mənfi və müsbət təsirlər kimi maarifləndirici mövzuları müzakirə etməkdir.

Tədbirin sonunda əqli, fiziki və nitq qüsurlu uşaqlar üçün Narınc Uşaq Psixologiya Mərkəzinin həkim-psixoloq və loqopedləri tərəfindən pulsuz həkim müayinəsi keçiriləcəkdir. Xaçmaz rayonunda və ətraf kəndlərdə yaşayan fiziki problemləri olan uşaqların valideynləri pulsuz həkim müayinəsi barədə daha ətraflı məlumat üçün 070 8080179 mobil telefon nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərlər.

