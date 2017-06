Müğənni Aysel Əlizadə avtomobili ilə birlikdə fotokameraya tuş gəlib.

Milli.Az-ın axşam.az-a istinadən məlumatına görə, sənətçi açılış mərasimlərinin birinə qatılıb.

Ayselin qara rəngli "Porsche" avtomobili və bahalı "99EA333" nömrə nişanı diqqət çəkib.

Qeyd edək ki, Aysel maşınını yeni aldığını bildirib. Onun bundan əvvəlki avtomobili də "Porsche" idi.

Milli.Az

