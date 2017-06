Bakı Ali Neft Məktəbində “Açıq qapı günü” keçirildi - FOTO

Bakı Ali Neft Məktəbinin (BANM) yeni şəhərciyində "Açıq qapı günü" keçirilib. Tədbirdə 50-dən artıq məktəbli və onların valideynləri iştirak ediblər. "Açıq qapı günü" Ali Məktəbin kampusunun tanışlıq gəzintisi ilə başlayıb. Şagirdlər 600 nəfərlik akt zalı, üzgüçülük hovuzu, iki idman zalı, 110 yerlik auditoriya zalı, kafe, tədris auditoriyaları, müasir tədris laboratoriyaları, kitabxana, üzmə hovuzu, fitnes mərkəzi, süni örtüklü stadion, tennis kortu, voleybol, basketbol və yüngül atletika meydançaları və Tələbə evi ilə tanış olublar.

Milli.Az xəbər verir ki, daha sonra "Açıq qapı günü" BANM-in Senat otağında davam etdi. BANM-in Tələbələrlə iş şöbəsinin rəisi Həbibə Hacıyeva audio-vizual təqdimatla çıxış edərək, şagirdlərə BANM-in yaranma tarixi, fəaliyyət istiqamətləri, yeni kampusu, illər üzrə ümumi statistik göstəriciləri, BANM-in ixtisasları üzrə minimal keçid balları, əməkdaşlıq etdiyi xarici şirkətlər və ali təhsil müəssisələri, tədris proqramları, daxili intizam qaydaları, yerli və transmilli şirkətlərdə təşkil olunan təcrübələr, seminarlar və BANM-in fəaliyyətinin digər istiqamətləri haqqında geniş məlumat verib. H.Hacıyeva həmçinin Ali Məktəbin tələbə həyatı, sosial-ictimai sahədə tələbələrin fəaliyyəti haqda və qazandıqları uğurun sirləri barədə danışaraq tələbə təşkilatları və klubları haqqında məlumat verib.

Sonda tədbir iştirakçıların çoxsaylı sualları cavablandırılıb, onlara Ali Məktəbin bukletləri paylanılıb və xatirə fotoları çəkilib.

Milli.Az

