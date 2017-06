"Real Madrid" klubunda gözlənilməz itki yaşana bilər.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, "Real Madrid"-in portuqaliyalı ulduzu Kriştiano Ronaldo klubdan ayrılacağını açıqlayıb. Ronaldo getmək istəyini artıq klubun prezidentinə də bildirib.

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

