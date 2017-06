Plastik əməliyyat zamanı ölən iki azərbaycanlı məşhur kimlərdir? - VİDEO

Hazırda plastik əməliyyat etdirmək dəbdədir. Bu əməliyyat insanı gözəlləşdirə, çirkinləşdirə, hətta ölümünə də səbəb olur.

Metbuat.az yanlış plastik əməliyyat nəticəsində həyatını itirən məşhurları təqdim edir:

Müğənni Nəzakət Məmmədova Soçi şəhərində plastik əməliyyatlarla lisenziyasız məşğul olan Karol Anatoli İvanoviç adlı birinə müraciət edərək, boynundakı qırışlardan azad olmaq istəyib. Lakin əməliyyat zamanı həkim-dermatoloqun səhvi – bıçağın boğazdakı şah damara dəyməsi müğənninin ölümünə səbəb olub. Nəzakət Məmmədova qanaxmadan dünyasını dəyişib. Əslən erməni olan həkim Karol isə törətdiyi əmələ görə Krasnodar məhkəməsi tərəfindən 5 il azadlıqdan məhrum edilir.

İkinci belə faciəli hadisənin qurbanı isə müğənni Reyhan Müslümova olub. O, artıq çəkidən azad olaraq, gözəlliyinə bir az da çox gözəllik qatmaq istəyir. Şəkər xəstəsi olduğundan bir çox həkim bu əməliyyatı keçirməkdən imtina edir. Lakin bu riskə getməyə hazır olan cərrah tapılır. 2002-ci ildə 5 saylı xəstəxanada liposaksiya əməliyyatı keçirən sənətçinin şəkəri yüksələrək komaya düşür və həyatını itirir. Məhəmməd Xəlilov isə törətdiyi əmələ görə bir neçə il işindən uzaqlaşdırılır.

Dilarə Zamanova



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.