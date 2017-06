Din xadimini qəzəbləndirən sual: "Nişanlımın bacısı ilə evlənə bilərəm?" - VİDEO

Türkiyənin ATV telekanalında Ramazan ayı boyunca iftar və sahur proqramı ilə tamaşaçılar ilə görüşən Nihat Hatipoğluna maraqlı suallar verilir.

Milli.Az Haberler-ə istinadən xəbər verir ki, dünən yayımlanan sahur buraxlışında çəkiliş müydançasında olan tamaşaçılardan biri söz alaraq Hatipoğluna "Evlənmək üzrə olduğum qadından ayrılıb böyük bacısı ilə evlənə bilərəmmi?" sualı verib.

Bu sual qarşısında əsəbiləşdiyi müşahidə edilən Hatipoğlu "Çox çirkin olar. Ailəni parçalayar, ailənin tarazlığını pozar, ailədəki etibarı sarsıdar və iki bacı bir-birinə düşmən olar. Bizim adət-ənənələrimizə də ziddir" ifadələrini işlədib.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

