Pentaqonun məlumatlarını o oğurlayıb - İngilis haker etiraf etdi

İngilis haker Sean Kafri ABŞ Müdafiə Nazirliyinin (Pentaqon) məlumat bazasına etdiyi kiber hücumu etiraf edib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı haker Birminqem Məhkəməsində hakim qarşısına çıxarılıb.

Kafri 2014-cü ildə Pentaqonun peyk sistemlərində 800-dən çox istifadəçisinin, həmçinin 30 min telefonun məlumatlarını ələ keçirdiyini etiraf edib. Kiber hücum nəticəsində Pentaqona 500 min funt sterlinq ziyan dəydiyi bildirilir.

Ona veriləcək cəzanın avqustda elan olunması gözlənilir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.