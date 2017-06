Qonşular qışqırıq səsi eşitlər - Evə gələndə ər-arvad ölü tapıldı - VİDEO - FOTO

İzmirin Konak mahalında 60 yaşlı ər-arvad, evlərində bıçaqlanaraq öldürülmüş halda tapılıblar.

Qışqırıq səsi eşidən qonşular dərhal polisə xəbər veriblər. Hadisə yerinə gələn polislər qapını çəkiclə qıraraq içəri giriblər.

Milli.Az Hürriyet-ə istinadən xəbər verir ki, istintaq qrupu, yaşları təxminən 60 olan Cemal və Remziye Işıkhan cütüyünün bıçaqla öldürüldüyünü təsdiq ediblər.

Şahidlər evdən bəzi adamaların çıxdığını deyiblər.

Cinayətkarların kimliyi və qətl səbəbi araşdırılır.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

