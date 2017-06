Avstriyada təlim-məşq toplanışında olan "Qəbələ" holland hücumçuyla danışıq aparır. Fanat.Az-a verilən məlumata görə son mövsümü Erediviziya təmsilçilərindən birində keçirən ön xətt oyunçusuyla danışıqlar yekunlaşmaq üzrədi.

Tərəflər razılığa gələ biləcəyi halda, futbolçunun adı ictimaiyyətə açıqlanacaq və ön xətt oyunçusu təlim-məşq toplanışına qoşulacaq.

Fanat.Az

