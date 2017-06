Göygöldə kafelərdən birində kütləvi dava baş verib, xəsarət alanlar var

Göygöl. 16 iyun. REPORT.AZ/ Göygöl rayonunda kütləvi dava baş verib.

"Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, hadisə Gəncə-Şəmkir şossesində, Gəncə Beynəlxalq Hava Limanının yaxınlığında kafelərdən birində qeydə alınıb.

Belə ki, Bakıdan Şəmkirə gedən iki nəfər - 1982-ci il təvəllüdlü Yusif Ələkbər oğlu Rəhimov və onun dostu, 1983-cü il təvəllüdlü Zülfüqar Abbas oğlu Əliyevlə kafedəki naməlum şəxslər arasında mübahisə yaranıb. Mübahisə sonradan əlbəyaxa davaya çevrilib. Nəticədə onların hər ikisi müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Şəmkir Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar. Yaralıların vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir.

Onların hər ikisi Şəmkir rayon sakinidir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.