Biləsuvar. 16 iyun. REPORT.AZ/ Biləsuvar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Rövşən Pənahov vəzifəsindən azad olunub.

"Report"un Aran bürosunun verdiyi məlumata görə, bu vəzifəyə Nizami Mehdizadə təyin edilib. O, bu vəzifəyə qədər paytaxtdakı xəstəxanalardan birində baş həkim kimi çalışıb.

Qeyd edək ki, R.Pənahov bu vəzifəyə təxminən bir il əvvəl təyin edilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.