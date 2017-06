Uzun müddət ABŞ-da yaşayan və bir serial üçün İstanbula gələn aktrisa Səadət İşıl Aksoy dünən iş toplantısından sonra paparassilərin hədəfinə düşüb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, tamamilə makiyajsız olan Aksoy gözəlliyi ilə heyrətləndirib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.