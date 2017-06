Sosial şəbəkələr uşaqlar üçün ziyanlıdır

Müasir uşaq və yeniyetmələr sosial şəbəkələrdə çox vaxt keçirir. Çoxsaylı elmi araşdırmalar göstərir ki, bu çox ziyanlıdır.

Milli.Az saglamolun.az-a istinadən bildirir ki, Amerika alimləri tərəfindən aparılmış son elmi araşdırmalar göstərib ki, sosial şəbəkələrdə çox vaxt keçirən cavanlarda depressiya və yuxu pozulmaları ehtimalı olduqca yüksək olur.

İngiltərə alimləri aşkar ediblər ki, Instagram и Snapchat kimi sosial şəbəkələr yeniyetmələrin sağlamlığı üçün ən ziyanlı sosial şəbəkələrdir. Bu şəbəkələr yeniyetmələrdə öz xarici görünüşü ilə bağlı ciddi komplekslər yaradır, depressiyanın inkişafına təkan verir.

Rusiyada aparılmış elmi araşdırmalar sübut edib ki, sosial şəbəkələr yeniyetmələr və cavan insanlarda asılılıq yaradır, adi həyatda münasibətin qurulmasını çətinləşdirir, ailədə münasibətlərin pozulmasına səbəb olur.

Sosial şəbəkələr narkotik asılılığına oxşar asılılıq yaradır ki, bu artıq bütün dünyada çox ciddi problemə çevrilib.

Milli.Az

