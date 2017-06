Qocalmanı gecikdirən, qırışları yox edən... MÖCÜZƏVİ YAĞ

Son zamanlar saç baxımında çox istifadə edilən arqan yağı həm də bir çox xəstəliyin müalicəsində də yararlı sayılır.

Milli.Az lent.az-a istinadən bildirir ki, hər zaman yaşıl qalan arqan ağacları 152-450 il arası yaşayır, boyları 10 metrə qədər uzana bilir. Arqan yağı bu ağacın fındıq boyda meyvələrindən əldə olunur.

Qocalma prosesini gecikdirən arqan yağının bu xüsusiyyəti tərkibində olan E vitamini ilə əlaqələndirilir. Ailem.az arqan yağının faydalarını sadalayır:



- Qanda xolesterol və triqliserid səviyyəsini aşağı salır.



- Ürək-damar xəstəliklərini və xərçəng riskini azaldır.



- Revmatizm ağrılarını götürür.



- Hamiləlikdə yaranan qarın çatlarının qarşısını alır.



- Döş sallanmasını və boyun qırışlarını yox edir.



- Saçları nəmləndirir.



- Sədəf, eqzema kimi dəridə qızartı, səpmə, qaşıntı ilə müşahidə olunan dəri problemlərinə qarşı nəmləndirici və sakitləşdirici olaraq istifadə edilir.



- Yaraların tez sağalmasına kömək edir.

Milli.Az

