3 erməni əsgəri öldürülüb.

Metbuat.az-ın news.am-a istinadən verdiyi məlumata görə, Azərbaycan Ordusunun cəbhədə atəşkəs rejiminin pozulmasına cavab olaraq açdığı atəş nəticəsində 3 erməni əsgəri öldürülüb.

Onlar Arayik Matinyan, Vigen Petrosyan və Tsovak Sarkisyandır. Öldürülənlərin hər üçü 1997-ci il təvəllüdlüdürlər.

