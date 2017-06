ABŞ prezidenti Donald Tramp Kubanın azadlığını təmin edəcəyinə söz verib. Bu barədə Trend "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir.

"Tanrının köməyi ilə tezliklə Kubanın azadlığını təmin edəcəyik", deyə amerikalı lider bildirib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.