Tramp Kuba ilə razılaşmanı ləğv etdi

ABŞ prezidenti Donald Tramp Obama administrasiyasının Kuba ilə əlaqələrin normallaşdırılmasına dair qərarı ləğv edib.

Publika.az xəbər verir ki. bu barədə Tramp Mayamidə çıxış edərkən bildirib.

“Mən tam şəkildə əvvəlki administrasiyasının qərarını ləğv edirəm. Qərar dərhal qüvvəyə minir”, deyə ABŞ prezidenti vurğulayıb.

Tramp Kubanı yeni, hər iki ölkənin maraqlarına cavab edən razılaşma hazırlamağa çağırıb. ABŞ prezidenti rəsmi Havananı Şimali Koreyaya silah tədarük etməkdə və Venesuelada vəziyyətin gərginləşdirilməsində ittiham edib. (apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.