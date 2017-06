Pentaqon İŞİD liderinin öldürülməsi xəbərini təsdiqləməyib

Bakı. 17 iyun. REPORT.AZ/ ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyi İŞİD terror qruplaşmasının rəhbəri Əbu Bəkr əl-Bağdadinin öldürülməsi xəbərini təsdiqləməyib.

"Report"un "RİA Novosti"yə istinadən məlumatına görə, bu barədə Pentaqonun təmsilçisi bildirib.

"İndi bizdə bu xəbəri təsdiqləmək üçün heç nə yoxdur" – deyə o qeyd edib. Bununla yanaşı, ABŞ rəsmisi bildirib ki, əgər bu təsdiqlənsəydi, Pentaqon şad olardı.

Qeyd edək ki, İŞİD liderinin hava zərbəsi ilə məhv edilməsi xəbərini iyunun 16-da Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi yayıb.



