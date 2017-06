Almaniyanın sabiq kansleri Helmut Kol 87 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az "Bild"ə istinadən xəbər verir ki, Kol Reynland-Pfalç ştatının Lüdviqshafen şəhərində yerləşən evində vəfat edib.

Helmut Kohl 16 il (1982-1998) Almaniyanın kansleri olub. O, Berlin divarının sökülməsindən sonra Qərbi və Şərqi Almaniyanın birləşməsi prosesinə təkan verən siyasətçi kimi tanınır.

Qeyd edək ki, Kolun vəfatı ilə əlaqədar Avropa İttifaqının binasının önündəki bayraqlar yarıya endirilib.

