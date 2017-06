Kişi voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa Liqasında ilk oyununa çıxıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, A qrupunda mübarizə aparan yığma komandamız ev sahibi Makedoniya ilə qarşılaşıb.

Voleybolçularımız hər üç setdə rəqiblərindən zəif olublar. Nəticədə Azərbaycan millisi Avropa Liqasına məğlubiyyətlə başlayıb.

Avropa Liqası (kişilər)

1-ci tur

Makedoniya - Azərbaycan - 3:0 (25:19, 25:19, 25:20)

