Londonda "Grenfell Tower" çoxmərtəbəli yaşayış binasında baş verən yanğın nəticəsində təqribən 70 nəfər ölüb.

Trend-in Sputnik-ə istinadən xəbər verir ki, bundan əvvəl yanğın nəticəsində 41 nəfərin itkin düşdüyü bildirilirdi. Londonda 24 mərtəbəli "Grenfell Tower"də yanğın iyunun 14-nə keçən gecə baş verib.

