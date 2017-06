ABŞ-ın hərbi gəmisi Yaponiya sahillərində ticarət gəmisi ilə toqquşub.

Publika.az xəbər verir ki, "USS Fitzgerald" esminesi Yokosukidən 56 dəniz mili (103,7 kilometr) cənub-qərbdə ticarət gəmisi ilə toqquşub. Yaralıların sayı dəqiqləşdirilir.

Bildirilir ki, ABŞ-ın Hərbi Dəniz Qüvvələri kömək üçün Yaponiyanın sahil mühafizəsinə müraciət edib. (report)

