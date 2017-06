Rusiyanın xalq artisti Alla Puqaçovanın sosial şəbəkədə yayılan fotosu geniş müzakirələrə səbəb olub.

Publika.az xəbər verir ki, məşhur teleaparıcı Maksim Qalkin ilə evli olan müğənni Latviyada Baltik dənizi sahillərində ailəsi ilə birlikdə istirahət edib.

Rusiyalı aparıcı xanımının və uşaqlarının istirahət zamanı çəkilən fotosunu özünün sosial hesabından paylaşıb.

Qısa müddətdə 120 mindən çox izləyici tərəfindən bəyənilən fotolarda 68 yaşlı divanın cazibədarlığı müzakirə edilib.

Könül Cəfərli

