Bakı. Trend:

ABŞ esminesi Yaponiya sahillərində ticarət gəmisi ilə toqquşub.

Trend-in "Reuters" agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, qəza nəticəsində çoxlu sayda yaralananlar var.

ABŞ-ın Hərbi Dəniz Qüvvələri kömək üçün Yaponiyanın sahil mühafizəsinə müraciət edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.