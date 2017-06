Yaponiyanın Yokosuka şəhəri yaxınlığında ABŞ esminetsi ticarət gəmisi ilə toqquşub.

APA-nın xəbərinə görə, bu barədə Reuters agentliyi ABŞ Hərbi-Dəniz Qüvvələrinə istinadən məlumat verib.

Hadisə nəticəsində 1 nəfər xəsarət alıb, 7 nəfər itkin düşüb. Gəmilər Yokosuka şəhərindən 103 km cənub-qərbdə toqquşub. Qəzanın səbəbləri barədə məlumat verilmir.

