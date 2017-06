Havanadan Trampa cavab - yeni siyasət nəticə verməyəcək

ABŞ-ın Kubaya qarşı yeni siyasəti heç bir nəticə verməyəcək

APA-nın verdiyi xəbərə görə, bu barədə Kuba hökumətinin bəyanatında bildirilir.

“Blokadanın gücləndirilməsinə yönələn tədbirlər əvvəllər olduğu kimi heç bir nəticə verməyəcək, xalqımızın sınmaz iradəsini sarsıda bilməyəcək. Kuba 70 il ərzində olduğu kimi, indidə istənilən təcavüzə qarşı müqavimət göstərməyə hazırdır”, bəyanatda deyilir.

Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Donald Tramp Obama administrasiyasının Kuba ilə əlaqələrin normallaşdırılmasına dair qərarını ləğv edib. ABŞ prezidenti rəsmi Havananı Şimali Koreyaya silah tədarük etməkdə və Venesuelada vəziyyətin gərginləşdirilməsində ittiham edib.

