Bakı. 17 iyun. REPORT.AZ/ ABŞ prezidenti Donald Tramp təhqiqat obyekti olduğunu təsdiq edib.

"Report"un məlumatına görə, Ağ Ev rəhbəri bununla bağlı özünün "Twitter"indəki mikrobloqunda yazıb.

O, qeyd edib ki, FTB direktoru Ceyms Kominin işdən çıxarmağı deyən şəxs tərəfindən təhqiqat obyektinə çevrilib. ABŞ prezidenti bununla bağlı "Cadugər ovu" sözlərini yazıb.

Tramp digər yazısında isə cadugərlərin ovuna baxmayaraq iqtisadiyyatın göstəricilərinin və iş yerlərinin artmasının "möhtəşəm" olduğunu qeyd edib.

Ağ Ev rəhbərinin şərhləri Rusiyanın 2016-cı ildə ABŞ-da keşirilmiş prezident seçkilərinə müdaxiləsini təhqiq edən xüsusi prokuror Robert Müllerin həmçinin prezidentin FTB rəhbəri Ceyms Kominin vəzifəsindən azad edilməsinə müdaxiləsini araşdırmasından sonra yazılıb.



