Bakı. Trend:

Türkiyənin Manisa vilayətində təxminən 70 hərbçi zəhərlənib.



Trend-in məlumatına görə, şam yeməyindən sonra yerli mərkəzi xəstəxanasına 69 hərbçi müraciət edib.

Hərbiçilər özlərini pis hiss etdiklərini bildiriblər. Onların hamısı xəstəxanaya yerləşdirilib, onların vəziyyəti sabit kimi qiymətləndirilir, deyə xəstəxananın nümayəndəsi bildirib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

