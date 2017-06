Neftçala rayonunda intihar hadisəsi baş verib.

APA-nın Mil-Muğan bürosunun məlumatına görə, Neftçala rayonunun Aşağı Surra kənd sakini, 1937-ci il təvəllüdlü Rəhimov İbrahim Əliheydər oğlu evində asılmış vəziyyətdə tapılıb.

Faktla bağlı Neftçala Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

