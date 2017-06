Bakıda fəhlə iş zamanı yıxılaraq xəsarət alıb.

Milli.Az "Report"a istinadən bildirir ki, hadisə Binəqədi rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, 1994-cü il təvəllüdlü Adıgözəlov Dövran Xocəsən qəsəbəsindəki fərdi yaşayış evlərindən birinin ikinci mərtəbəsində fasad təmiri zamanı yıxılaraq xəsarət alıb. O, xəstəxanaya yerləşdirilib.

D.Adıgözəlovun vəziyyəti orta ağır kimi qiymətləndirilir.

