Bakı. 17 iyun. REPORT.AZ/ Vanuatunun prezidenti Baldvin Lonsdeyl ürək tutmasından vəfat edib.

"ReportUn məlumatına görə, bu barədə "Radio New Zealand" xəbər verib.

Xəbərdə bildirilir ki, o, təcili xəstəxanaya çatdırılsa da, həkimlər prezidentin həyatını xilas edə bilməyib. Baldvin 2014-cü ilin sentyabrından prezident postunu tuturdu. O, buna qədər keşiş olub.

Ölkə konstitusyasına əsasən yeni prezident 3 həftə ərzində parlament üzvləri regional şuraların rəhbərləri tərəfindən seçilməlidir.



