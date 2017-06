Uşaqlar "MÜHARİBƏDƏ": fələstinli fotoqrafın təsirli FOTOları

Bir neçə prestijli fotomüsabiqələrin qalibi olan Emad Nassar Fələstinin Qəzza şəhərində yaşayır. Onun yaradıcılığında əsas yeri məhz uşaqlar tutur. Hər gün yüzlərlə insanın öldürüldüyü, şəhərlərdə doğulan heç bir günahı olmayan uşaqlar. Və istənilən an onlar özləri də ölə bilərlər.

Lakin ətraf mühitin nə qədər dəhşətli olmasına baxmayaraq, onlar bu dağıntılar içində oynamağı və həyata gülümsəməyi bacarırlar. Çünki uşaqlar müharibədən güclüdür!

Emad Nassarın çəkdiyi fələstinli uşaqların fotolarını təqdim edirik. (publika.az)

