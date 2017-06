ABŞ-a məxsus hərbi gəmi Yaponiya ərazi sularında ticarət gəmisi ilə toqquşub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 1 ABŞ əsgəri yaralanıb, 7-i isə itkin düşüb.

Hadisə yerində axtarış- xilasetmə işləri davam etdirilir.

Aytən Novruzova / Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.