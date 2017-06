Kartofu qabığı ilə yeyin - Çox faydalıdır

Həkim dietoloq Şəbnəm Kandıralı meyvə və tərəvəzləri qabıqları ilə yeməyin sağlamlıq üçün daha faydalı olduğunu vurğulayıb. Həkimin sözlərinə görə, bu qidaların qabıqları enerji verir və xərçənglə mübarizə aparır.

Metbuat.az həmin qidaları təqdim edir:

Kivi: Kansarogen xüsusiyyəti var, anti-allergikdir. Qabığı özündən 3 dəfə artıq antioksidantla zəngindir.

Ananas: Ananasın üzərindəki qabıqlı hissə deyil, sərt çəyirdəkli hissəsi istifadə edilə bilər. Lif və C vitamini ilə zəngin olan ananas “bromelain” fermenti ilə zəngindir. Bu ferment qidaları və ölü toxumaları həzm sistemində sürətlə parçalayır və mədəni qoruyur. Ananasın çəyirdək qismində meyvəsindən 2 qat çox “bromelain” var.

Banan : Aparılan araşdırma nəticəsində məlum olub ki, banan qabığı serotonin hormonu ilə zəngin olduğu üçün depressiyanı azaldır. Banan qabığının tərkibində “lutein” antioksidantı var. Bu antioksidant göz hüceyrələrini ultrabənövşəyi şüaların təsirindən qoruyur.

Sarımsaq: Araşdırmaya görə, sarımsağın qabığında 6 antioksidant var. Sarımsaq qabığı ürəyi qoruyan və yaşlanmağı gecikdirən “fenilpropanoid” antioksidantı ilə zəngindir. Yarım və ya bütöv sarımsağa zeytun yağı vurub sobada bişirilən yeməklərə və ya tərəvəzlərə əlavə edə bilərsiniz.

Kartof: Kartof qabığı gündəlik tövsiyə edilən lif, dəmir, fosfor, C vitamini ehtiyacının yarısını qarşılayır. Kartofu qaynadıb, püre ya da alma dilimi şəklində az zeytun yağı ilə qabıqları ilə birlikdə yeyə bilərsiniz.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

