Putinə elə bir sual verdi ki ... - VİDEO

Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin 15-ci dəfə ənənəvi sual-cavab proqramının qonağı olub.

Publika.az xəbər verir ki, proqram çərçivəsində prezident canlı yayımda rusiyalı vətəndaşların suallarını cavablandırıb. Proqram zamanı gənc bir oğlanın Putinə ünvanladığı sual salonda maraqlı anlar yaşadıb.

Oğlan Putinə Rusiyada fəaliyyət göstərən qurumların korrupsiya ilə əlaqəsinin qarşısını almaq üçün hansı təsirli çıxış yolları üzərində işlədiyini soruşub.

Sual qarşısında çaşqınlığını gizlədə bilməyən Rusiya prezidenti oğlandan bu sualı özünün, yoxsa başqasının tövsiyəsi ilə hazırladığını soruşub. Oğlan prezidentə cavab olaraq bu sualı ona həyatın hazırladığını deyib.

Sualı cavablandıran Putin gənci alqışlayıb.

Könül Cəfərli

